Un drammatico incidente stradale è avvenuto nella mattinata di domenica 27 marzo, ad Agugliaro. Tre persone sono morte e tra queste c’è anche una giovane mamma e la sua bambina di soli 7 anni. Anche altre 2 persone, tra cui un bimbo, sono rimaste rimaste ferite e risultano essere in gravi condizioni.

Un episodio davvero straziante, che ha sconvolto migliaia di persone ed ha distrutto diverse famiglie. Ora gli agenti sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto intorno alle 11 di domenica 27 marzo. Precisamente in via Ponticelli, ad Agugliaro, piccolo comune in provincia di Vicenza.

A bordo dell’automobile c’era il papà, la mamma ed i loro due bambini. La dinamica al momento risulta essere al vaglio delle forze dell’ordine.

Per cause ancora da chiarire, l’uomo alla guida della Nissan Qashqai si è scontrato con il ragazzo in sella alla moto. All’arrivo dei sanitari il bilancio è sembrato critico sin da subito.

Sul posto oltre ai carabinieri ed i medici, sono arrivati anche i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno lavorato a lungo per liberare le persone coinvolte che erano incastrate tra le lamiere del veicolo.

Incidente ad Agugliaro, le condizioni degli altri feriti ed il messaggio del comune

I sanitari non hanno potuto far nulla né per la mamma e nemmeno per la sua bimba di 7 anni. Purtroppo sono morte sul colpo a causa dei traumi riportati. Il papà e l’altro bimbo invece ora sono ricoverati in ospedale e risultano essere anche in gravi condizioni.

Purtroppo anche l’uomo alla guida della moto è deceduto sul colpo. Gli agenti intervenuti ora sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. I dipendenti del Comune di Agugliaro sui social hanno scritto: