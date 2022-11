Un gravissimo sinistro stradale è quello che è avvenuto all’alba di domenica, nella zona di Arba, a Pordenone. Tre ragazze di 25 e 26 anni, sono finite con l’auto all’interno del fiume, ma per fortuna sono riuscite a salvarsi in pochi minuti, uscendo dall’abitacolo.

Sul posto oltre i sanitari e le forze dell’ordine, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno recuperato la macchina in pochi minuti. Ora sono ricoverate in ospedale, per tutte le cure del caso.

Da ciò che riporta Il Gazzettino, i fatti sono avvenuti intorno alle 6 del mattino, di domenica 20 novembre. Precisamente a Colle di Arba, in via del Ponte, piccolo comune nella provincia di Pordenone.

Le tre giovani erano a bordo della stessa auto. Molto probabilmente avevano passato la serata insieme in giro per i locali della zona ed avevano ripreso il mezzo per tornare a casa.

Tuttavia, è proprio durante il tragitto che la conducente, ha perso improvvisamente il controllo del suo veicolo. Dopo esser uscite fuori strada, sono andate a finire con l’auto dentro nel gretto del Medusa, che costeggia tutta la zona.

Nonostante la gravità del sinistro, tutte le ragazze coinvolte, sono riuscite ad uscire da sole e sono rimaste sempre coscienti. Solo successivamente hanno lanciato tempestivamente l’allarme alle forze dell’ordine ed anche ai sanitari.

Le condizioni delle tre ragazze coinvolte nel grave sinistro

Sul posto sono arrivati d’urgenza i sanitari con due ambulanze ed anche un elisoccorso. Inoltre, sono arrivati anche i vigili del fuoco, per capire lo stato del veicolo e come tirarlo fuori.

Due ragazze di 25 anni, sono state trasportate in ospedale con l’ambulanza. La terza di 26 anni, invece vista la gravità delle sue condizioni, hanno disposto il suo trasferimento in nosocomio con l’elisoccorso. Per fortuna nessuna di loro risulta essere in pericolo di vita.

I pompieri dopo ore di lavoro sono riusciti a tirare fuori dall’acqua il veicolo. Le forze dell’ordine al momento sono a lavoro, per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio, che si sarebbe potuto concludere nel peggiore dei modi.