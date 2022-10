Un gravissimo sinistro stradale è quello avvenuto la scorsa notte ad Imperia, in Liguria. Purtroppo è costato la vita a due giovani fidanzati di 26 anni, che molto probabilmente stavano per rientrare a casa. A causarlo forse la velocità e la pioggia battente che c’era in serata.

Francesco Ferraro era originario di Aversa, ma residente a Parete. Aveva iniziato a lavorare da poco come agente penitenziario nella casa circondariale di Valle Armea, a Sanremo.

La fidanzata Isabella Augello, anche lei 26enne, quella sera era nella BMW ed era originaria di Monza. La comunità al momento è sconvolta dalla straziante notizia, che si è diffusa molto velocemente.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti in piena notte. Precisamente sull’Aurelia, nei pressi di San Lorenzo a Mare, in provincia di Imperia.

I due ragazzi erano a bordo della BMW ed alla guida pare ci fosse proprio l’uomo. Quando all’improvviso probabilmente per una distrazione, l’alta velocità e la pioggia, ha perso il controllo del veicolo.

Inizialmente ha preso con una ruota il muretto di un’aiuola. A questo punto ha carambolato finendo proprio contro il pilone dell’ex ferrovia. Sono finiti sulla ciclopista e purtroppo, l’auto era ormai distrutta.

Le indagini per i due fidanzati che hanno perso la vita nello scontro

Un uomo che abita proprio vicino a quel posto, svegliato dal forte boato è subito uscito in strada. Per questo quando si è trovato davanti a quella scena straziante, ha lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari ed anche alle forze dell’ordine.

Sul luogo in cui è avvenuto lo scontro, è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. Questi ultimi hanno dovuto lavorare a lungo per liberare i corpi dalle lamiere, ma purtroppo per i due ragazzi non c’era ormai più nulla da fare. Non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Gli inquirenti hanno deciso di disporre le autopsie su entrambi i corpi. Questo perché visto che non ci sono altri veicoli coinvolti, sperano che questo esame possa dare ulteriori risposte su ciò che è successo.