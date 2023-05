Incidente ad Isorella, la vittima di chiamava Claudia Feroldi e quella mattina era diretta a lavoro, come sempre

Si chiamava Claudia Feroldi la ragazza di 23 anni, che purtroppo nella mattina di mercoledì 17 maggio, ha perso la vita in un grave sinistro con un camion. Gli agenti sono arrivati sul posto ed hanno dovuto chiudere la strada al traffico, per poter fare tutti i rilievi del caso.

Una notizia davvero straziante è quella che la comunità si è trovata ad affrontare in queste ultime ore. Ovviamente in tanti stanno cercando di mostrare vicinanza alla sua famiglia, colpita dall’improvviso lutto.

Claudia aveva solamente 23 anni e come ogni mattina, era uscita dalla sua abitazione, per andare a lavoro. Lo faceva sempre e fino a quel momento non era mai accaduto nulla.

Tuttavia, in quella mattina è avvenuto l’impensabile. Intorno alle 7 di mercoledì 17 maggio, mentre era alla guida della sua vettura su via Gambara, nel comune di Isorella, ne ha perso il controllo.

Per gli agenti l’ipotesi più plausibile è che il sinistro è avvenuto a causa dell’asfalto reso scivoloso dal carburante perso da un altro veicolo, è uscita di strada.

Così dopo essersi scontrata frontalmente contro un mezzo pesante che proveniva dal senso opposto, è andata a finire con la sua macchina su alcuni terreni che costeggiano la carreggiata.

Il decesso di Claudia Feroldi dopo il sinistro

Lo scontro tra i due veicoli è apparso molto grave sin da subito. I passanti per questo, hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, che a loro volta hanno avuto bisogno dell’aiuto dei Vigili del Fuoco.

La macchina della ragazza era diventata un cumulo di lamiere. Però quando sono riusciti a liberarla, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

Gli agenti intervenuti al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di questo sinistro. Stanno vagliando diverse ipotesi. Claudia era originaria del comune di Ostiano, che si trova nella provincia di Cremona. Ora tutti sono sconvolti dalla sua prematura ed improvvisa perdita.