A causa dell’incidente aereo a Santo Domingo 9 persone hanno perso la vita, 7 passeggeri e 2 membri dell’equipaggio, come reso anche noto dalla compagnia aerea, che in un comunicato ha cercato di ricostruire le dinamiche del terribile schianto. A bordo anche Flow La Movie, deceduto sul colpo: chi sono le altre vittime?

Mercoledì 15 dicembre 2021 nella Repubblica Dominicana 9 persone sono morte dopo che l’aereo charter su cui viaggiavano si è schiantato al suolo, prendendo fuoco. Secondo quanto riportato dalla compagnia aerea, stava cercando di effettuare un atterraggio di emergenza vicino all’aeroporto internazionale di Las Américas.

L’aereo HI1050, tipo Gulfstream GIVSP, era decollato da Miami con a bordo 2 membri dell’equipaggio e 7 passeggeri. 6 di questi ultimi sono cittadini americani, tra cui anche José Ángel Hernández , meglio conosciuto come Flow La Movie, produttore portoricano di 38 anni.

Flow La Movie era molto conosciuto nel panorama musicale internazionale, grazie alla sua casa discografica indipendente lanciata 10 anni fa. Sul velivolo diretto c’erano anche la compagna del produttore portoricano, Debbie Von Marie Jimenez Garcia, e il figlio Jayden Hernandez. Il bambino aveva compiuto 4 anni nello scorso mese di luglio.

I nomi delle altre vittime resi noti sono quelli dei membri dell’equipaggio, Luis Alberto Eljuri e Victor.

Incidente aereo a Santo Domingo, le cause della tragedia

Ancora non si sa cosa sia successo, la compagnia aerea Helidosa Aviation Group ha solo parlato di un tentativo di atterraggio di emergenza, non specificando altro, ma ha espresso le sue più sentite condoglianze.

Questo incidente ci provoca grande dolore e rimpianto. E chiediamo di accompagnarci con prudenza e solidarietà a sostenere le famiglie colpite che, insieme a noi, stanno attraversando questo momento così difficile.

Per le cause si dovranno tenere in considerazione tutte le informazioni utili a capire cosa sia successo durante quel breve volo fatale che ha causato la morte di 9 persone.