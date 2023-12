Leonardo, Ester ed Edordo, questi sono i nomi delle tre vittime dell’incidente a Barberino di Mugello, avvenuto nel pomeriggio del giorno di Natale. Gli agenti intervenuti al momento stanno lavorando per capire come è avvenuto il sinistro e le eventuali responsabilità.

Sono davvero tante le persone sconvolte ed addolorate per queste perdite così gravi e strazianti. Nessuno avrebbe mai immaginato di poter vivere una cosa del genere, in un giorno che doveva essere di festa.

I fatti sono avvenuti intorno alle 16.35 di lunedì 25 dicembre. Precisamente lungo via del Lago, a Barberino di Mugello, nella provincia di Firenze. Al momento non è ancora chiara la dinamica.

Da ciò che è emerso le due auto, mentre stavano procedendo in due direzioni diverse, di sono scontrate frontalmente all’improvviso. Una delle due macchine ha anche preso fuoco.

Per questo motivo e vista la gravità dell’impatto, i passanti hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, delle forze dell’ordine, ma anche dei Vigili del Fuoco. Tutti sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti.

I pompieri hanno lavorato a lungo per riuscire a liberarli dalle lamiere dei loro veicoli. Tuttavia, quando li hanno affidati ai sanitari, per loro non c’era ormai più nulla da fare. Non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Incidente Barberino di Mugello: chi sono le vittime

Leonardo Nutini era un uomo di 58 anni, chi viveva nella zona di San Piero a Sieve. Era solo in macchina e purtroppo all’arrivo dei sanitari, anche lui ha perso la vita.

Ester Raccampo aveva 29 anni ed era una giovane insegnante di italiano, delle scuole medie. Con la sua famiglia viveva nel comune di Borgo Lorenzo.

La ragazza era in macchina con il fidanzato, anche lui deceduto, Edoardo Lombardi, suo coetaneo. Anche lui era un grande studioso ed insegnante e viveva nella zona di Pistoia. La notizia di queste perdite nel frattempo ha iniziato a circolare e sui social, sono tante le persone che li stanno ricordando.