Incidente Bologna, 4 vittime: tra loro anche una bimba di 9 anni Grave incidente a Bologna, le vittime in totale sono state 4 e tra loro anche una bimba di 9 anni: la ricostruzione al vaglio degli inquirenti

Un gravissimo incidente c’è stato nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno, tra San Giovanni in Persiceto e Crevalcore, in provincia di Bologna. In totale ci sono stati 2 feriti e 4 vittime e tra queste, anche una bimba di 9 anni. La dinamica ora è al vaglio degli inquirenti, che stanno lavorando per cercare di ricostruirla.

Un drammatico scontro frontale, è avvenuto su via Crevalcore, strada provinciale 568. In molti sono arrivati sul posto e tutti i testimoni ora sono stati ascoltati dai carabinieri.

A bordo di una Peauget, c’erano 3 ragazzi. Alla guida un giovane tunisino di 20 anni, con il fratello ed un amico. Nessuno di loro è riuscito a sopravvivere. In base al racconto di alcuni testimoni, i tre amici erano appena usciti da un bar a Nonantola e pochi minuti dopo, è avvenuto il tragico impatto.

Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti, è stato proprio il ragazzo che guidava questa macchina, ad invadere l’altra corsia e a scontrarsi con la Bmw, che veniva dal senso opposto.

A bordo di quest’altra auto, c’era un uomo di 51 anni, che è rimasto ferito gravemente, la sua compagna e la figlia di 9 anni della donna, che nonostante il disperato tentativo dei medici, non è riuscita a sopravvivere.

È rimasto ferito, in maniera lieve, anche un signore di 69 anni, che al momento dell’impatto era seduto fuori un bar ed alcuni frammenti delle vetture, lo hanno colpito.

Tutti i feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Maggiore, dove i dottori stanno cercando di fare il possibile.

Sul posto, è arrivata una volante dei carabinieri, della polizia locale Unione Terre d’Acqua e i vigili del Fuoco. Gli inquirenti ora stanno lavorando per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità sull’accaduto.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.