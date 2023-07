Una notizia davvero importante è quella arrivata in queste ultime ore sul sinistro avvenuto lo scorso sabato 1 luglio, in cui purtroppo è deceduta una donna di 67 anni chiamata Simona Cardone. Gli inquirenti ora vogliono capire cosa è successo.

Memori inoltre dell’incidente di Casal Palocco, avvenuto lo scorso 14 giugno in cui ha perso la vita un bimbo di appena 5 anni, hanno deciso di sequestrare i telefoni due cinque ragazzi a bordo della Tesla.

Da ciò che riporta La Repubblica, è venuta fuori un’importante notizia che riguarda proprio questi giovani. Gli inquirenti hanno trovato dei video in cui si vedono sfrecciare sul Grande Raccordo Anulare e sulla Cristoforo Colombo a 250 km/h.

Inoltre, hanno scoperto anche che viaggiavano spesso in auto di grande cilindrata, proprio come quella che portavano nel giorno in cui è avvenuto il dramma. Vogliono anche capire se il 20enne alla guida era distratto per chattare o per stare sui social.

Da ciò che è emerso i 5 ragazzi a bordo della Tesla, sarebbero stati visti un’ora prima prendere la strada contromano e fare dei sorpassi ad alta velocità. Alcuni automobilisti hanno presto allertato le forze dell’ordine.

Gli agenti però, non sono riusciti a fermarli in tempo. Due dei giovani che erano nella Tesla sono ricoverati in gravi condizioni, gli altri tre invece non avrebbero riportato gravi conseguenze.

La dinamica del sinistro in cui Simona Cardone ha perso la vita

I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di sabato 1 luglio, intorno alle 18. Precisamente lungo via Laurentina, in zona Pomezia, nella provincia di Roma.

I cinque ragazzi hanno preso contromano la strada e pochi metri dopo la folle corsa, si sono scontrati con una Lancia Y. A bordo di questa piccola vettura c’era una donna di 67 anni, che purtroppo non ce l’ha fatta. Nonostante l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari, per lei non c’è stato nulla da fare.

Alla guida della macchina di grande cilindrata, c’era un 20enne. Entrambe le auto sono sotto sequestro e gli agenti locali della stazione Eur, stanno lavorando per ricostruire la dinamica.