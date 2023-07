Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 1 luglio, nella città di Roma. Purtroppo ad avere la peggio una donna di 67 anni, chiamata Simona Cardone che non ce l’ha fatta ed è deceduta praticamente sul colpo.

Gli inquirenti ora stanno facendo tutti gli accertamenti del caso, anche per capire come è avvenuto l’incidente e soprattutto le eventuali responsabilità. Per ora sembra essere abbastanza chiaro che il giovane alla guida del Suv, ha preso la strada contromano.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 18.30 di sabato 1 luglio. Precisamente lungo la strada Laurentina, in direzione Pomezia, nella città di Roma.

I cinque ragazzi di circa 20 anni erano tutti a bordo del Suv Tesla. Quando all’improvviso il giovane alla guida della macchina di grande cilindrata, ha preso la strada contromano.

Alcuni hanno allertato tempestivamente le forze dell’ordine, ma questi ultimi non hanno fatto in tempo ad intervenire. Purtroppo pochi metri dopo aver imboccato quella strada, si sono scontrati con una Lancia Y.

L’impatto con la piccola auto è stato davvero grave, infatti la signora purtroppo è deceduta praticamente sul colpo. I Vigili del Fuoco l’hanno liberata dalle lamiere del veicolo, ma le manovre di rianimazione per lei sono risultate essere del tutto inutili.

Le indagini per il sinistro in cui è deceduto Simona Cardone

Da ciò che è emerso la Tesla guidata da un 20enne, risulta essere intestata all’azienda del padre. I ragazzi sono stati tutti trasportati ospedale, ma nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita.

L’automobilista è risultato negativo agli esami del caso per alcol e droghe. Gli inquirenti però, hanno deciso di sequestrare loro i telefoni, per capire cosa stavano facendo in quei minuti e se ci sono dei video da poter aiutare nelle indagini. La cosa che sembra essere certa è proprio che il sinistro è avvenuto per l’alta velocità.

Ora saranno solo gli ulteriori accertamenti a far luce su questo straziante episodio, che ricorda quello avvenuto lo scorso 14 maggio, a Casal Palocco. In quest’occasione ha perso la vita un bimbo di 5 anni, chiamato Manuel.