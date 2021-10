Ragazzo di 11 anni in gravi condizioni in ospedale

Grave incidente con la moto da cross nel Pavese, sulla pista di motocross di Ottobiano, in Lomellina, in provincia di Pavia. Un ragazzino di 11 anni era in sella alla sua moto quando ha avuto uno spaventoso incidente. Subito sono intervenuti i soccorritori che lo hanno portato in elisoccorso al Policlinico San Matteo. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il ragazzino di 11 anni ha subito ricevuto tutte le cure necessarie dopo l’incidente che ha avuto luogo sulla pista di motocross di Ottobiano. I sanitari, già presenti sul posto, lo hanno poi trasferito tramite elisoccorso del 118 al Policlinico San Matteo di Pavia.

Attualmente il ragazzino si trova ancora ricoverato presso la struttura sanitaria. Fonti dell’ospedale dicono che le sue condizioni sarebbero gravi dopo l’incidente avvenuto in pista, ma non così preoccupanti. È sotto stretta osservazione, ma la sua vita non dovrebbe essere in pericolo.

Al crossodromo, mentre stava girando in pista, il ragazzino di 11 anni è caduto dallla sua motocicletta. Le forze dell’ordine, prontamente intervenute insieme ai soccorritori, con due ambulanze e anche un’automedica, hanno già fatto i rilievi del caso.

Bisogna fare gli accertamenti del caso per valutare cosa sia successo sulla pista e come sia stato possibile che il giovanissimo centauro abbia riportato ferite così gravi dopo la caduta sulla pista. Sperando che possa presto rimettersi.

Incidente con moto da cross nel Pavese, il ragazzo è ancora ricoverato in ospedale

Le condizioni del ragazzo, dopo la rovinosa caduta in pista, sono subito apparse serie, ma per fortuna i soccorritori hanno agito in fretta e in pochi minuti dopo l’incidente il giovane 11enne era già in ospedale, sotto le cure dei medici.

La speranza è che il ragazzino possa presto rimettersi. I medici stanno facendo tutto per poterlo aiutare a riprendersi dalla terribile caduta..