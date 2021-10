Necessario il ricovero in ospedale Deborah Togni, la fidanzata di Jeremias Rodriguez: è svenuta in aeroporto

Un gravissimo incidente è avvenuto per Deborah Togni, la fidanzata dell’ex gieffino Jeremias Rodriguez. La hostess ha perso i sensi mentre era in aeroporto ed è stato necessario il ricovero in ospedale. Infatti proprio lei ha raccontato la terribile vicenda e che dovrà rimanere ancora in osservazione.

Un episodio drammatico, che per fortuna non ha portato a conseguenze gravi per la ragazza. Ha spiegato che i medici le hanno dovuto mettere quattro punti di sutura sul mento.

Deborah Togni sul suo profilo Instagram ha raccontato che il tutto è avvenuto domenica 10 ottobre, mentre era in aeroporto. Era in piedi ed ha accusato un malore ed ha perso i sensi.

Cadendo ha sbattuto prima il mento su un pezzo di ferro ed ha battuto anche la testa sul pavimento. Viste le sue condizioni è stata accompagnata d’urgenza in ospedale ed i medici le hanno dovuto mettere 4 punti sul mento, poiché aveva una ferita grave. Deborah ha voluto anche ironizzare sulla vicenda ed infatti ha dichiarato:

Sono svenuta in aeroporto. Cadendo in avanti ho sbattuto il mento su una lastra di ferro e poi ho picchiato forte la testa a terra, rompendo l’osso occipitale, ovvero il cranio. Me la sono cavata con 4 bellissimi punti di sutura sul mento. Scene da Squid Game, insomma… Avendo fratturato un osso delicato, dovrò fare altro TAC e rimanere sotto osservazione ancora per un po’.

La storia d’amore nata tra Jeremias Rodriguez e Deborah Togni

I due sono fidanzati ormai da diverso tempo e la loro storia sembra andare a gonfie vele. Il vip dopo tanto sembra aver trovato la stabilità che tanto cercava.

La ragazza, che lavora come hostess, sembra che abbia un bel rapporto anche con le due sorelle Belen e Cecilia. Infatti dai loro profili social mostrano spesso i momenti che vivono in famiglia. Tra i due si parla anche di matrimonio, ma ovviamente la data ancora non è stata fissata.

Deborah Togni nonostante il triste episodio sembra stare bene e per fortuna non ha riportato gravi conseguenze.