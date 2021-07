A causa di un terribile incidente d’auto a Incisa Valdarno, una donna ha perso la vita mentre il bambino di 6 anni che viaggiava con lei è rimasto ferito. I soccorritori non hanno potuto far nulla per salvare la nonna morta in seguito alle ferite riportate durante il sinistro. Mentre il suo nipotino avrebbe riportato diverse lesioni durante l’impatto.

Il sinistro ha avuto luogo tra i caselli di Incisa e Valdarno, proprio al confine tra le province di Firenze e Arezzo, in Toscana. La donna di 50 anni a bordo di uno dei mezzi coinvolti è morta, mentre il nipotino di soli 6 anni che era in macchina insieme a lei è stato trasferito all’ospedale Meyer di Firenze.

Secondo la prima ricostruzione fatta dalla Polizia, la donna, che era alla guida della sua auto, non si sarebbe accorta che davanti a lei le altre auto aveva iniziato a rallentare per il troppo traffico. Ha tamponato il mezzo che precedeva il suo, riportando ferite molto gravi che hanno causato il suo decesso.

La donna viaggiava con il suo nipotino di 6 anni nel pomeriggio di lunedì 19 luglio 2021. Procedeva sull’autostrada A1, in direzione Bologna. Alle ore 14,42, in direzione Firenze, esattamente al km 323+300, ha avuto luogo l’impatto che ha causato il ferimento di 4 persone e la morte della donna.

Nell’impatto, infatti, sono rimaste coinvolte cinque auto. Oltre alla vittima, la donna di 50 anni, altre quattro persone hanno riportato ferite lievi, come il suo nipotino.

Incidente d’auto a Incisa-Valdarno, quali sono le condizioni di salute del bambino

Secondo quanto riportato da fonti mediche, il minore è stato subito soccorso e trasportato con ambulanza all’ospedale Meyer di Firenze.

Il bambino di sei anni non sarebbe in condizioni gravi: i medici sono tranquilli, anche per gli altri 3 feriti lievi che i paramedici hanno trasportato in ambulanza alla Gruccia di Montevarchi in codice verde.