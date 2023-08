Dopo l’incidente di Casal Palocco i ragazzi che facevano parte del gruppo di Youtube, “The Borderline” avevano deciso di sospendere i loro account, visto ciò che era successo. Tuttavia, in queste ultime ore uno dei ragazzi, Vito Loiacono è tornato sui social per un duro sfogo.

In questo grave sinistro purtroppo, ha perso la vita un bambino che aveva solamente 5 anni. Aveva appena lasciato l’asilo, per tornare a casa, dopo la festa di fine anno.

Vito Loiacono era uno dei ragazzi che era a bordo di quella Lamborghini Urus e tutti insieme stavano facendo una nuova sfida social. Da quel momento hanno sospeso i loro account, ma il giovane youtuber in una storia su Instragram è tornato a sfogarsi. Nel messaggio ha scritto:

Ho scoperto quanto le persone possono essere cattive, ho scoperto come la gente segue la massa per la paura di essere giudicata, ho scoperto come nessuno vuole sapere come sta veramente ma cerca solo di vedere il marcio, con lo scopo di vendere l’articolo perfetto.