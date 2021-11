Gravissima incidente frontale a Eboli, in provincia di Salerno, in Campania. A causa dello schianto, una donna è morta, mentre la sua bambina di appena 2 anni si trova in gravissime condizioni ricoverata in ospedale. I medici che l’hanno in cura stanno facendo di tutto per salvarla, ma sarebbe arrivata quasi in fin di vita.

Il terribile incidente frontale ha avuto luogo sulla Statale 19, che collega le città di Eboli e di Battipaglia, vicino alla cava Maiorano. A scontrarsi sono state due auto, una Lancia Y10 con a bordo una mamma e sua figlia di appena 2 anni e una Fiat 500.

La donna purtroppo è morta sul colpo. Mentre la sua bambina di 2 anni è rimasta gravemente ferita durante l’impatto e si trova ora ricoverata in ospedale in condizioni disperate e preoccupanti. La bambina è stata trasportata d’urgenza con elicottero del 118 presso l’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia.

Alla guida della Fiat 500 c’era un uomo, originario della città di Eboli che non ha riportato alcuna ferita o lesione durante l’impatto. Sul posto sono intervenuti non solo il personale del 118, ma anche vigili urbani, polizia e Carabinieri per i rilievi del caso.

La Statale 19 non è nuova a incidenti gravi e mortali come quello che ha portato alla morte di una mamma e al ferimento di una bambina di 2 anni che oggi lotta per sopravvivere. I residenti e i cittadini locali hanno da tempo indetto una campagna per chiedere controlli e sicurezza in quel tratto stradale.

Incidente frontale a Eboli, quali sono le condizioni di salute della bambina di 2 anni?

I sanitari hanno trasportato la bambina in elisoccorso d’urgenza per ricevere le prime cure presso l’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia.

Al momento la bambina di soli 2 anni si trova nel reparto di rianimazione dell’ospedale campano ed è intubata. I medici che l’hanno in cura dicono che si trova ancora in pericolo di vita.