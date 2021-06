Nel giorno dei funerali dei due fratellini, Daniel e David Fusinato, uccisi nella strage di Ardea, la mamma del killer ha voluto scrivere una lettera per i familiari delle tre vittime. La donna ci ha tenuto a far conoscere a tutti il dolore che sta provando in questi giorni dopo ciò che è accaduto.

CREDIT: CORRIERE DELLA SERA

Rita Rossetti la mamma di Andrea Pignani, 35enne con problemi psichici, ha voluto incontrare i cronisti del Corriere della Sera. Ha voluto mandare una lettera ai genitori dei fratellini e ai parenti di Salvatore Ranieri. La donna ha scritto:

Come madre e moglie sono profondamente addolorata e sconvolta per il gesto folle, efferato e violento di mio figlio, davanti al quale non mi do pace né ragione, come voi. Il gesto insano che ha provocato la morte di Salvatore, Daniel e David, anime innocenti, ha gettato nel dolore e nella disperazione le vostre famiglie e la mia. Come si può arrivare a tanta ferocia? Il gesto di mio figlio non può essere giustificato in alcun modo. Mi sento impotente davanti alla vostra tragedia e so che non ci sono parole giuste.

CREDIT: FACEBOOK

Ci sono cose che il tempo non può accomodare. Ferite talmente profonde che lasciano il segno e ti cambiano la vita, perché indietro non si torna.

Strage di Ardea, oggi i funerali dei fratellini

Rita Rossetti ha voluto rendere nota questa lettera, proprio nei giorni in cui sono stati celebrati i funerali dei due fratellini. Vorrebbe abbracciare i due genitori per le loro tragiche perdite, ma sa che questo non potrà mai accadere. Su questo ha aggiunto:

Permettetemi solo di stringermi con tutto il mio dolore e quello della mia famiglia tutta, al vostro che sarà lungo ed incolmabile.

La madre è stata anche denunciata dalla Procura, per non aver denunciato la pistola del marito, con la quale si è consumata la tragedia, nelle ore successive alla morte dell’uomo. Inoltre, ha raccontato di aver ricevuto un messaggio alle 17 di domenica 13 giugno, proprio dal figlio, quando ormai si era già tolto la vita. Andrea Pignani, le ha scritto: