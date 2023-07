Grave incidente stradale in Alto Adige, 17enne in bici si scontra con un rimorchio di un pick up e perde la vita

Una gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 4 luglio, nella provincia di Alto Adige. Ad avere la peggio purtroppo una 17enne, che è deceduta poco dopo l’arrivo dei sanitari sul posto. Hanno cercato di rianimarla a lungo, ma inutilmente.

Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che ora stanno vivendo i familiari della ragazza, che purtroppo ha perso la vita durante un’escursione in bicicletta.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuto intorno alle 15, di martedì 4 luglio. Precisamente nella strada di Passo Giovo, nel comune di Racines, in direzione di Gasteig, in provincia di Alto Adige.

La ragazza era in bici, ma non è ancora chiaro se era sola o con altri compagni. Da ciò che è emerso stava facendo un’escursione e probabilmente stava tornando nella sua abitazione a Moso in Passiria.

Quando all’improvviso, forse per la strada bagnata a causa della pioggia battente, ha perso il controllo della sua bici. In quei secondi stava passando un pick up, con un rimorchio.

La giovane è finita proprio contro quella cabina e dopo esser precipitata in strada, ha perso improvvisamente i sensi. I passanti nel capire la gravità della situazione, hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

Il decesso della 17enne dopo il sinistro il bicicletta

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorritori della Croce Bianca ed anche l’assistenza spirituale. I medici hanno cercato di rianimare la ragazza a lungo, ma poco dopo non hanno avuto altra scelta che arrendersi.

Purtroppo il cuore della giovane ha cessato di battere ed i dottori non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

I Carabinieri ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica. Tuttavia, da ciò che è emerso per il momento sembra essere esclusa ogni responsabilità da parte del conducente di 52 anni, che era alla guida del suo pick up.