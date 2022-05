Incidente in Autostrada, famiglia composta da tre persone è in gravi condizioni in ospedale: tra i feriti c'è un bambino

Un drammatico incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 30 maggio. Una famiglia di 3 persone ora è ricoverata in ospedale e purtroppo le condizioni dei feriti risultano essere davvero molto gravi. Viste la situazione, i medici hanno trasportato la mamma in elisoccorso in ospedale.

Gli agenti intervenuti hanno dovuto bloccare il traffico per più di un’ora, proprio per poter effettuare tutti i rilievi del caso. Ora sono a lavoro per ricostruire la dinamica.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, l’incidente è avvenuto intorno alle 14:00 di ieri, martedì 31 maggio. Precisamente sull’autostrada A14 Bologna Taranto. Nel tratto che va da San Severo a Foggia, al km 545.

La famiglia, composta appunto da tre persone, padre, madre e bimbo di 3 anni, erano a bordo della loro auto e fino a quel momento tutto per loro stava procedendo normalmente.

Tuttavia, ad un certo punto, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, l’uomo alla guida ha perso il controllo del veicolo. Di conseguenza si è scontrato con il guard rail e l’impatto purtroppo è stato molto violento.

La macchina è distrutta e sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, anche per liberare i feriti dalle lamiere. La mamma è quella che ha riportato traumi più gravi, infatti i sanitari intervenuti hanno deciso di elitrasportarla all’ospedale di San Giovanni Rotondo.

Famiglia coinvolta nell’incidente, la dinamica

Gli agenti al momento sono a lavoro per capire se risultino esserci altri veicoli coinvolti o se nell’incidente sia stato coinvolto anche un mezzo pesante. I dipendenti di Autostrade per l’Italia, in una nota diramata, hanno scritto:

Poco prima delle 14 sull’autostrada A14 Bologna Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto che va da San Severo a Foggia, in direzione Bari.