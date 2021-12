Tragico incidente in galleria a Pozzano, sulla Penisola Sorrentina, in Campania. Un’insegnante di 41 anni è morta a causa delle ferite riportate durante il terribile impatto. Simona Lamberti era una professoressa molto conosciuta. La donna è morta nell’incidente di martedì 14 dicembre: lascia due figlie orfane di mamma.

Fonte foto da Pixabay

Tutta la comunità dove viveva Simona Lamberti, professoressa di 41 anni, è in lutto per la sua tragica scomparsa. La donna ha perso la vita all’interno della galleria di Pozzano, tra Vico Equense e Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.

Simona Lamberti era originaria di Cava de’ Tirreni e insegnava presso l’Istituto Comprensivo di Positano e Praiano “Lucantonio Porzio”. Lascia il marito e due ragazzine piccole che non potranno più crescere con la loro mamma.

La donna di 41 anni si è scontrata frontalmente con un autobus turistico che proveniva nel senso di marcia opposto. L’auto della professoressa è volata sopra altri mezzi in transito, coinvolgendo almeno altri 5 veicoli.

Purtroppo l’impatto è stato fatale per la donna di 41 anni. Le altre persone coinvolge nell’incidente hanno riportato solo alcune ferite, ma non sarebbero in gravi condizioni.

Credit: pixabay.com

Incidente nella galleria di Pozzano: il commovente messaggio di addio della sua scuola

L’Istituto Comprensivo di Positano e Praiano “Lucantonio Porzio”, in lutto per la grave perdita che ha colpito tutta la scuola, ha voluto dedicarle un pensiero sui social network, per ricordarla.

Fonte foto da Pixabay