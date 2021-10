Tragedia in Campania: a seguito di un terribile incidente in scooter a Positano una ragazza di 17 anni è morta. Lo schianto contro un minivan è stato purtroppo fatale per la giovane adolescente, che era in sella al suo motorino e si stava recando quel mattino a scuola. Non è mai potuto arrivare in classe: un angelo è volato in cielo troppo presto.

La comunità della località della Costiera Amalfitana meta di turismo nazionale e internazionale è sotto choc per la morte di una ragazzina giovanissima. La 17enne, originaria del borgo di Montepertuso, era sulla Strada Statale 163, la strada Amalfitana, e andava verso Sorrento.

Quella mattina, come tutti gli altri giorni della settimana, la giovane 17enne era salita sul suo scooter per raggiungere il suo liceo. Non si conoscono ancora le dinamiche esatte dell’incidente, ma si sa che la teenager è morta dopo lo scontro con un altro mezzo.

La studentessa che viveva con la famiglia nel borgo di Montepertuso, in provincia di Salerno, non ce l’ha fatta.

Le lesioni riportate dalla giovane di 17 anni durante lo schianto con quello che forse era un minivan sono risultate troppo gravi. E praticamente l’adolescente è morta sul colpo.

Incidente in scooter a Positano: i sanitari del 118 non hanno potuto fare niente per lei

Sul posto del terribile sinistro sono subito intervenuti i sanitari del 118, ma per la ragazzina di 17 anni non c’era più niente da fare. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Anche i Carabinieri hanno raggiunto il luogo del fatale impatto, dando il via alle indagini per ricostruire le dinamiche dell’incidente, che non sono ancora del tutto chiare. La salma è sotto sequestro e si trova ora all’ospedale Costa d’Amalfi a Castiglione di Ravello in attesa dell’autopsia.