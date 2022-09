Un gravissimo sinistro stradale è avvenuto nella serata di lunedì 19 settembre. Purtroppo una donna di 71 anni, chiamata Laura Mauri, ha perso la vita sul colpo, a causa delle contusioni riportate dopo che una macchina l’ha investita. Era scesa per controllare i danni dopo il tamponamento.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri, che al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Due persone, invece, sono ricoverate in ospedale, ma solo in via precauzionale.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 20 di lunedì 19 settembre. Precisamente sulla superstrada che da Sora porta a Ferentino, all’altezza di Alatri, al centro commerciale Le Pigne.

La donna di 71 anni era a bordo della sua Fiat Panda e molto probabilmente stava tornando nella sua abitazione, dopo aver fatto delle commissioni.

Tuttavia, proprio mentre era in viaggio, una coppia a bordo di una Ford Focus l’ha tamponata. La signora si è subito fermata ed è scesa dal suo veicolo, per vedere i danni riportati dopo il sinistro.

È proprio a quel punto che un ragazzo alla guida di una Smart, è arrivato sul posto, ma non avendo visto la signora che era sulla strada, l’ha investita. Lo scontro è stato davvero molto violento e tutti si sono presto resi conto della gravità della situazione.

Il decesso di Laura Mauri dopo il sinistro

I passanti si sono trovati davanti ad una scena straziante ed hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari ed anche alle forze dell’ordine.

Sul posto sono arrivate diverse ambulanze ed anche gli agenti. I medici intervenuti hanno provato a rianimare la donna, ma purtroppo per lei non c’era ormai più nulla da fare. Laura Mauri ha perso la vita sul colpo per le gravi contusioni riportate.

Anche un’altra donna è rimasta ferita e si trova ricoverata all’ospedale di Roma. Gli altri, invece, sono stati ricoverati al nosocomio di Frosinone, ma solo in via precauzionale. Nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita.