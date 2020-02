Incidente Massa Carrara, il racconto di Irene sull’accaduto Incidente Albiano Magra, il racconto di Irene, una delle prime persone che ha visto cosa era accaduto: "Giorgia ha ripreso conoscenza per qualche istante" Ecco cosa ha detto...

Un terribile incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, ad Albiano Magra, in provincia di Massa Carrara, dove due ragazzi hanno perso la vita e tre invece sono rimasti gravemente feriti. Una donna, chiamata Irene Pitzoi, ex volontaria dei vigili del fuoco, ha raccontato cosa è accaduto in quei minuti, prima dell’arrivo dei soccorritori.

La donna, stava passando proprio su quella strada insieme al marito e quando si sono resi conto di ciò che era accaduto, i due hanno subito fermato il veicolo, per cercare di aiutare i ragazzi.

Una delle vittime, è un ragazzo di soli ventuno anni, chiamato Andrea Rapallini, l’altra Giorgia Gallo, residente di soli venti anni. Entrambi non sono riusciti a sopravvivere, per i traumi che hanno riportato. La donna, ha raccontato:

“L’auto era tutta accartocciata. Mi sono avvicinata ed ho provato ad aprire le portiere. Erano bloccate. Mi sono fatta strada tra i vetri in frantumi di un finestrino posteriore.

Dentro c’era un’apocalisse. Il ragazzo alla guida aveva le ginocchia strette al petto, il volante non si vedeva praticamente più, era inghiottito dalle lamiere e dal motore. Sembrava ancora vivo, infatti ho provato a parlargli per tranquillizzarlo e per dirgli che presto sarebbero arrivati i soccorsi.

Quando ho visto Giorgia, ho capito che era molto grave. Era distesa sul sedile posteriore, immobile, il corpo avvolto dalla cintura di sicurezza. Ho preso un taglierino ed ho reciso la cinghia. Le ho praticato il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca.

Non dimenticherò mai la sensazione delle mie mani, su quel torace così fragile, il suo volto disteso, sereno.” La giovane alla fine, per qualche secondo ha ripreso conoscenza.

Infatti Irene, ha continuato il suo racconto, dicendo: “Mi ha stretto forte la mano e mi ha detto: ‘Mamma, restami accanto!'”

Una vicenda terribile, che ha distrutto diverse famiglie e che ha sconvolto tutti. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.

