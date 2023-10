Oltre ai soccorritori, nel terribile incidente di Mestre è stato fondamentale l'intervento di alcuni testimoni eroi, come Bujar Bucaj

Un nuovo commovente racconto sul drammatico incidente di Mestre lo ha fornito Bujar Bucaj, un kosovaro di 43 anni che al momento della tragedia era in un locale poco distante ed ha assistito a tutta la scena. Intervenuto immediatamente, ha tratto in salvo due bambini, due fratelli.

Una vera e propria strage è quella avvenuta a Mestre intorno all’ora di cena di martedì 3 ottobre. Un pullman con a bordo turisti provenienti da ogni parte d’Europa, è precipitato da un cavalcavia per poi prendere fuoco.

Il mezzo, elettrico, era partito poco prima dal centro di Venezia ed era diretto in un camping di Marghera.

Il bilancio è stato purtroppo catastrofico. 21 persone tra uomini, donne, giovani o avanti con l’età, e addirittura alcuni minori, hanno purtroppo perso la vita.

Altre 15 persone sono invece rimaste ferite, alcune delle quali in maniera molto grave.

Una telecamera di sorveglianza della zona ha ripreso i tragici attimi della caduta e dell’impatto dell’autobus con il terreno.

I primi ad intervenire, insieme ai soccorritori giunti prontamente sul posto, sono stati alcuni testimoni che si trovavano da quelle parti per caso e non hanno esitato ad aiutare come potevano.

Due operai originari del Gambia, ad esempio, si sono gettati letteralmente tra le fiamme ed hanno estratto diverse persone, alcune vive, altre purtroppo già morte.

Incidente Mestre: l’uomo che ha salvato due fratellini

Poi c’è stato Bujar Bucaj, un kosovaro di 43 anni, che ha assistito alla scena dal pub di sua proprietà e che, come i due gambiani, non ha esitato un attimo nel correre per soccorrere chi aveva bisogno.

Intervistato da Fanpage.it, l’uomo ha raccontato quei tragici momenti.

Ha raccontato di aver visto tutto e che gli è sembrato che stesse venendo giù tutto il ponte. Così è uscito in strada ed ha incontrato un uomo con il figlio in braccio, che gli ha detto della caduta del bus.

Bujar è corso subito, attraversando i binari e arrivando subito sul posto. Ha sentito le urla disperate di chi era ancora lì dentro: “Chiedevano aiuto in tutte le lingue“.

Poi si è avvicinato ed ha visto due bambini, due fratellini. Subito li ha estratti e allontanati, mentre gli stessi continuavano a chiedergli della loro mamma.

Commosso, l’uomo ha poi raccontato di aver scoperto che quella donna non ce l’ha fatta.