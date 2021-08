A causa di un incidente mortale a Treviso, una donna di 48 anni è morta. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori per tentare di salvare la povera donna, rimasta vittima di uno scontro che purtroppo non le ha dato scampo. Un terribile incidente che è avvenuto per cause che gli agenti devono ancora accertare.

Federica Scottà viveva a Brughera, in provincia di Pordenone. Era molto famosa, come imprenditrice del mobile ed era titolare insieme alla sorella della Clever Due, con sede a Francenigo, in provincia di Treviso. Aveva solo 48 anni ed è morta nel tragico schianto in provincia di Treviso.

Lo scontro frontale ha avuto luogo tra Gaiarine e Francenigo. Nel terribile sinistro sono rimaste ferite anche altre due persone, ma per fortuna le loro condizioni di salute non risulterebbero gravi, come affermato da fonti ospedaliere.

Per Federica Scottà, invece, non c’è stato nulla da fare. I soccorritori sono intervenuti subito dopo l’incidente, che ha avuto luogo intorno alle ore 19 di domenica 8 agosto 2021, lungo la provinciale 15, in via per Brugnera, all’altezza di un distributore.

Gli agenti hanno subito fermato il traffico e sul luogo è arrivata anche l’eliambulanza, ma è stato tutto vano. Anche i vigili del fuoco e i Carabinieri hanno raggiunto il luogo del sinistro, per poter liberare il tratto stradale e fare tutti i rilievi del caso.

Incidente mortale a Treviso: le dinamiche dell’incidente al vaglio degli agenti

Secondo quanto riportato, l’urto avrebbe avuto luogo in una curva a gomito. L’impatto è stato molto forte, tanto da scaraventare il Suv contro il marciapiede di fronte al distributore. L’utilitaria è rimasta invece in mezzo alla strada.

Nello scontro, la povera donna di 48 anni ha riportato ferite così gravi da morire praticamente sul colpo, anche se i soccorritori hanno fatto di tutto per poterla salvare.