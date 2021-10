Si tratta del terzo giovanissimo morto, nel giro di poche ore, sulle strada italiane. Denis Parolin, operaio originario e residente in Veneto di soli 31 anni, è morto a seguito di un violentissimo schianto della vettura su cui viaggiava contro un palo della luce. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Un week end davvero drammatico sulle strade d’Italia. Nella notte tra sabato e domenica scorsi, sono addirittura tre i ragazzi giovanissimi che hanno perso la vita a seguito di un incidente stradale.

Giulia Carfora, ad esempio, viaggiava sulla sua auto insieme alla cugina, quando ha perso il controllo del veicolo e si è schiantata contro un palo della luce. Per lei, 27 anni, non c’è stato nulla da fare. La vicenda è capitata nel casertano.

Qualche ora più tardi, ma sta volta nel bergamasco, a perdere la vita in un incidente praticamente identico è stato Leonardo Gerenzani. Anche lui ha perso il controllo della vettura e ha sbattuto contro un palo della pubblica illuminazione. Aveva solo 24 anni e il sogno di diventare calciatore.

La dinamica dell’incidente di Denis Parolin

La notte era la stessa degli altri due. Denis Parolin, originario di Riese Pio X, stava viaggiando sulla sua Fiat 500 e percorreva via Degli Alpini, in località di Altivole.

Presumibilmente per un colpo di sonno o per un malore improvviso, il 31enne ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato violentemente contro un palo.

All’arrivo dei soccorritori del 118 e dei Carabinieri, Denis si trovava a diversi metri dall’auto e il suo battito si è spento pochi istanti più tardi. Troppo gravi i traumi riportati nell’impatto.

La notizia della morte del ragazzo ha inevitabilmente scosso un’intera comunità. Soprattutto la sua famiglia, composta dalla mamma Giuliana, il papà Carlo, un fratello e una sorella, sono profondamente scioccati per quanto accaduto.

Denis lavorava come operaio alla Brombal serramenti di Altivole, sebbene avesse scelto di non allontanarsi troppo dalla casa dei suoi genitori.

Il sindaco di Riese Pio X, piccolo comune nel trevigiano dove Denis viveva, ha raggiunto la famiglia a casa per stringersi nel dolore di queste persone chiaramente distrutte per quanto successo.