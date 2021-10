Si chiamava Giulia Carfora la ragazza di soli 27 anni che, nella nottata tra sabato e domenica scorsi, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. La giovane, che viaggiava insieme a sua cugina, ha perso il controllo della vettura, che poi si è ribaltata diverse volte sull’asfalto. A nulla è servito il tempestivo intervento dei soccorritori del 118 di Santa Maria a Vico, nel casertano.

Un fine settimana davvero devastante per le morti sulle strade. L’Italia intera, venerdì scorso, è stata sconvolta dalla notizia arrivata da Riyad, in Arabia Saudita. Tre giovani ballerini italiani, che si trovavano lì per una turnee, hanno perso la vita a seguito di un bruttissimo incidente stradale avvenuto nel deserto.

La notte successiva, quella tra sabato e domenica, a morire è stata Giulia Carfora. La ragazza, di soli 27 anni e originaria di Santa Maria a Vico, nel casertano, si trovava in auto insieme a sua cugina.

Per cause ancora da accertare ha perso il controllo della sua auto e ha colpito in piano un palo dell’illuminazione pubblica, per poi ribaltarsi più volte sul manto stradale.

I soccorsi giunti sul posto, per lei non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Diverso il discorso per sua cugina che, ferita, è stata trasportata in ospedale, ma non in codice rosso.

Giulia Carfora e lo stesso destino del suo fidanzato

La notizia della morte di Giulia ha inevitabilmente scosso una comunità intera. Tanto più se si pensa che solo tre anni fa, lo stesso tragico destino era toccato all’allora suo fidanzato.

In tantissimi, amici e conoscenti, hanno pubblicato sui social messaggi di cordoglio e dolore per quanto accaduto. Anche il sindaco ha voluto stringersi al dolore della famiglia di Giulia, che diversi anni fa aveva dovuto affrontare la scomparsa anche di sua mamma.

“Il destino ha voluto che vi riuniste in paradiso“, ha scritto un amico della ragazza.

La sezione locale del Movimento Cinque Stelle, su Facebook ha scritto:

Santa Maria a Vico piange un’altra giovane vita spezzata. Costernati dal dolore siamo vicini alla famiglia della cara Giulia Carfora, riposa in pace.

Anche l’associazione MotoTerapia sammaritana ha fatto sapere che si stringe al dolore che ha colpito ancora una volta la famiglia Carfora.