Anastasia Curcuruto ha perso la vita nella notte, mentre si trovava alla guida della sua vettura e mentre tornava verso la sua abitazione. La 25enne aveva trascorso una serata al Bellatrix Club di Catania e intorno alle 3:30 stava rientrando a casa.

Purtroppo, mentre percorreva la Statale 114, ha perso il controllo della sua Citroen C2 e si è scontrata contro un muretto. Nessuno ha potuto fare nella per salvarla, gli operatori sanitari hanno dovuto constatare il decesso sul posto. È morta sul colpo.

Dopo le prime indagini, è emerso che Anastasia Curcuruto potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un colpo di sonno e per una distrazione. Non risultano coinvolte altre vetture.

Gli amici, la famiglia e tutti coloro che la conoscevano sono sconvolti da quanto accaduto. Tantissimi i messaggi apparsi sul web, pubblicati da coloro che hanno voluto ricordare per l’ultima volta la bellissima persona che è sempre stata.

Mi si è gelato il sangue quando ho ricevuto la notizia 😞😞 1 o 2 mesi fa ci siamo viste dopo tantissimo tempo e come ogni volta ci siamo fatte una festa è adesso non posso credere che sia successo questo soprattutto a te😭😭😭 Ti ricorderò sempre piccolina mia ricorderò la tua dolcezza e la tua solarità impeccabile❤ Ti porterò sempre nel cuore e ovunque tu sia ti vorrò per sempre bene❤ R.I.P Oggi si aggiungerà un nuovo angelo in cielo😭 condoglianze alla famiglia 😭💔.