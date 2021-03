Incidente per il figlio del compianto presentatore: le sue condizioni

Leonardo Bongiorno è recentemente finito in ospedale a seguito di un incidente in motorino accaduto a Milano. L’ultimogenito del compianto quanto popolare Mike, avuto dalla compagna Daniela Zuccoli, ha voluto mettere direttamente al corrente i followers su ciò che gli è capitato negli scorsi giorni.

Il figlio d’arte ha parlato sul suo profilo Instagram, dove ha ricostruito l’accaduto, con una importante precisazione: fortunatamente, non ha riportato gravi ferite. Certamente è stata un’esperienza che avrebbe preferito evitare, ma, tutto sommato, gli è andata bene. Le condizioni di salute sono nel complesso buone, anche se gli ci vorrà del tempo prima di tornare al pieno delle forze.

L’incidente in motorino ha causato una frattura alla gamba al piccolo della famiglia Bongiorno, tanto da costringerlo a passare diverse ore presso l’ASST, Centro Specialistico Ortopedico Gaetano Pini.

Leonardo Bongiorno ha dunque fatto sapere sul web di stare piuttosto bene. Per dimostrarlo si è ritratto sia con la gamba ingessata in strada e sia con i medici e gli infermieri che lo hanno curato. Ironicamente, il figlio del mitico presentatore tv, tra i più apprezzati della sua epoca e di ogni tempo, ha raccontato la disavventura.

Agli amici di tastiera Leo ha detto di stare attenti a rompersi una gamba, perché potrebbe trasformarsi in un ananas! Secondo quanto viene reso noto, Leonardo Bongiorno è rimasto coinvolto in un sinistro mentre guidava un mezzo preso in drive-sharing. Come riferito da egli stesso sui suoi profili ufficiali, ha poi speso qualche ora nella rinomata struttura ortopedica meneghina.

Qui si è sottoposto ad accertamenti, radiografie e, infine, alla necessaria ingessatura. Il 31enne ha comunque preso la situazione con il massimo della calma, al punto da aver stemperato la tensione scherzando sulla vicenda pure nei successivi commenti sotto al post. L’autoironia è una splendida qualità e il figlio d’arte ha avuto un maestro nel padre Mike, la cui sola presenza rasserenava i telespettatori.