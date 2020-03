Incidente Roma, due ragazze di 19 e 16 sono morte Auto esce di strada e si ribalta più volte. Due cugine di 16 e 19 anni, hanno perso la vita. Ecco dove e come è accaduto..

Un drammatico incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla via Aurelia, tra Torrimpietra ed Aranova, vicino Roma, dove purtroppo due ragazze di sedici e diciannove anni, hanno perso la vita. Nonostante i disperati tentativi dei soccorsi, per loro non c’è stato nulla da fare.

Un evento terribile, che ha distrutto le famiglie, ma anche tutta la comunità che non si sarebbe mai aspettata di dover far fronte a questo dolore insopportabile.

Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, le tre ragazze stavano tornando a casa, dopo aver passato la serata in un pub di Ladispoli.

Quando all’improvviso, per cause ancora chiarire dalle forze dell’ordine, la giovane di diciannove anni, che stava guidando, ha perso il controllo del mezzo ed è finita fuori strada. Ha provato a riprendere il controllo dell’auto, ma nonostante i suoi tentativi non c’è stato nulla da fare.

L’auto si è ribaltata diverse volte. Infatti sul luogo dell’incidente oltre all’intervento delle forze dell’ordine e dei medici del cento diciotto, è stato chiesto l’ausilio anche dei Vigili del Fuoco.

I soccorritori hanno cercato di fare il possibile per salvare la vita delle due ragazze, ma nonostante il loro disperati tentativi, alla fine ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso. I traumi che avevano riportati erano troppo gravi. Erano due cugine di diciannove e sedici anni e per loro non c’è stato nulla da fare.

Un’altra ragazza di diciotto anni, che era in macchina con loro, invece è stata trasportata all’Aurelia Hospital, in codice rosso, ma in base alle informazioni che sono venute fuori, non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine, ora stanno lavorando per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, ma non c’è da escludere l’asfalto bagnato e la forte velocità.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.

Potete leggere anche: Giovane mamma perde la vita davanti ai suoi figli