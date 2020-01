Incidente Roma, furgone investe tre donne Roma, furgone investe tre pedoni. Ferite due donne, tra cui una incinta ed una bimba di 4 anni. Ecco cosa è accaduto per gli agenti..

Un altro grave incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì otto gennaio a via Vicoforte, a Roma. Questa volta sono state investite tre donne, tra cui una incinta ed una bimba di quattro anni. Alla guida del furgone c’era un uomo di sessantotto anni, che è stato trasportato anche lui in ospedale.

Un altro drammatico incidete, che poteva portare a conseguenze drammatiche, ma che per fortuna non ha riportato alcun trauma grave a nessuna delle persone coinvolte.

Secondo le informazioni che sono state rese note, l’uomo alla guida del furgone, mentre stata procedendo su via Vicoforte, ha investito le tre donne.

Una di sessanta sette anni di origini albanesi, una donna di trenta sei anni incinta e la sua bambina di soli quattro anni. La gente che ha visto tutto ha subito allertato il centodiciotto e le forze dell’ordine.

I soccorritori, quando hanno saputo che nell’incidente era rimasta coinvolta una donna incinta insieme a una bimba, si sono recati immediatamente sul posto ed hanno trasportato le tre in ospedale, con codice rosso.

I medici si sono subito presi cura di loro e le hanno sottoposte a diversi accertamenti. Per fortuna nessuna di loro è in pericolo di vita e sembrerebbe che non abbiano riportato alcun trauma grave. Sul luogo dell’incidente è arrivata anche una volante della polizia locale.

Gli agenti ora stanno indagando per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto ed in base alle informazioni che sono emerse, sembrerebbe che l’uomo sia stata colpito da un malore mentre era alla guida del mezzo ed è per questo che le ha investite.

Infatti, poco dopo l’accaduto è stato trasportato anche lui in ospedale in codice giallo, per un controllo. E’ stato sottoposto anche alle analisi, per capire se nel corpo aveva alcol o sostanze stupefacenti.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

