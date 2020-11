Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella serata di giovedì 12 novembre. Purtroppo una giovane di soli 19 anni, chiamata Irene Boruzzi, è stata investita ed uccisa, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Tutti i tentativi dei sanitari intervenuti sul posto, per lei sono risultati del tutto vani.

Un dramma terribile, che ha sconvolto una comunità, ma soprattutto i familiari della ragazza. Sul web sono apparsi molti messaggi di cordoglio da parte di tutti quelli che la conoscevano.

Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, il dramma si è consumato nella serata di giovedì 12 novembre, intorno alle 19.30. Precisamente in via del Frullo a Castenaso, in provincia di Bologna.

La giovane era uscita per fare jogging, come faceva spesso. Quando all’improvviso, proprio mentre era vicino la sua abitazione, è avvenuto il dramma.

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando un uomo di 45 anni, alla guida di un Opel Astra, l’ha travolta. Andava ad una velocità molto elevata rispetto alle regole del codice della strada ed infatti l’impatto per la giovane, è stato fatale.

I presenti hanno lanciato tempestivamente l’allarme alle forze dell’ordine ed anche al 118. I sanitari sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti, ma nonostante i disperati tentativi di rianimazione, per Irene non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore non ha mai ripreso a battere e ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

Morte Irene Boruzzi: al dinamica dell’incidente

La dinamica dell’incidente ora è al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per capire come si siano svolti i fatti. Dalle informazioni emerse, sembrerebbe che l’automobilista è risultato positivo all’alcol test, con un tasso quattro volte superiore ai limiti previsti.

Infatti è stato subito arrestato ed ora si trova agli arresti domiciliari, con l’accusa di omicidio stradale. In più, gli agenti hanno anche posto sotto sequestro la sua automobile. Il sindaco di Castenaso, Carlo Gubetti, su questa tragedia, ha deciso di parlare. Ha dichiarato:

