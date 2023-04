Un’agonia durata cinque lunghi giorni è quella che purtroppo si è trovata ad affrontare Erica Vezzola, una 48enne che purtroppo è rimasta coinvolta in uno scontro con la sua auto. Gli occupanti dell’altro veicolo, sono anche loro ricoverati in ospedale, ma non in gravi condizioni.

Ovviamente in queste ore sono davvero tante le persone che stanno ricordando la donna sui social, ma anche per mostrare vicinanza alla sua famiglia, colpita dall’improvvisa perdita.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono iniziati nella serata di domenica 2 aprile. Precisamente lungo la strada provinciale 11, che si trova a Mazzano, comune in provincia di Brescia.

Erica era a bordo della sua Lancia Ypsilon e probabilmente era diretta proprio alla sua abitazione. Quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.

Dalle prime informazioni emerse sembrerebbe che la donna abbia avuto uno scontro frontale con una Opel Crossland. L’impatto tra le due auto è apparso sin da subito molto grave.

Per questo motivo i passanti hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Questi ultimi arrivati sul posto, hanno disposto il ricovero per tutte e tre le persone rimaste coinvolte nel grave sinistro. Di conseguenza li hanno trasportati d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia.

Il decesso di Erica Vezzola

La situazione di Erica è apparsa davvero critica. I medici infatti, hanno disposto per lei il ricovero in terapia intensiva. Purtroppo però, è proprio qui che dopo cinque lunghi giorni di agonia, la donna ha esalato il suo ultimo respiro nella giornata di venerdì 7 aprile.

La 48enne era molto conosciuta nel piccolo comune, poiché dopo aver studiato come estetista, era riuscita ad aprire un negozio.

Era una grande amante degli animali, in particolare i gatti. Infatti dal suo profilo social, si possono vedere tante sue foto con i suoi amici felini. Ha lasciato la sorella, i genitori e tutti quelli che le volevano bene. In tanti in queste ore, da quando è emersa la triste notizia, stanno pubblicando sui social, dei messaggi di cordoglio per la donna.