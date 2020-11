Una ragazza di appena 19 anni è morta nelle scorse ore in Veneto a causa di un incidente stradale. Il dramma si è consumato in provincia di Verona, a Minerbe, dove la vittima risiedeva. La giovane, Chiara Santinello, era sul punto di rientrare a casa dal lavoro, quando uno spaventoso schianto l’ha coinvolta, senza lasciarle alcuna via di scampo.

Incidente stradale: impatto fatale

Le cause sono al momento ancora tutte da stabilire. Secondo le prime informazioni raccolte la sua vettura ha sbandato finendo fuori strada e terminando la sua corsa contro un albero, per un terribile impatto che ha reso inutile qualsiasi intervento successivo.

Inutili i soccorsi

La tragedia è avvenuta nel corso della notte tra lunedì 2 novembre e martedì 3 novembre intorno all’una, a pochi centinaia di metri dall’abitazione della ragazza. Chiara è stata soccorsa sul posto dai vigili del fuoco, che l’hanno estratta dalle lamiere contorte del veicolo, e dai sanitari del Suem 118, giunti con un’ambulanza e un’automedica.

Quindi la giovane è stata prontamente trasportata d’urgenza presso l’ospedale di Legnago, dove è giunta in gravissime condizioni e in codice rosso. Malgrado la squadra di medici e infermieri non abbia lasciato nulla di intentato per salvarle la vita, il destino era già segnato. Alla fine l’equipe si è dovuta arrendere ed ha dichiarato il decesso a seguito delle gravi ferite riportate.

Accertamenti iniziali

Sul luogo dell’accaduto sono accorsi pure i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso. Stando agli accertamenti iniziali pare che la diciannovenne abbia perso il controllo del mezzo finendo nella corsia opposta e andando a sbattere contro un albero, prima di decappottarsi in un campo affianco alla strada.

Incidente stradale: le possibili cause

Alla base di quanto accaduto non si esclude l’asfalto viscido e la scarsa visibilità provocata dalla nebbia. Il funerale di Chiara Santinello sarà celebrato alle ore 15 di giovedì 5 novembre 2020, nella chiesa parrocchiale di Minerbe.