Tragico incidente sul lavoro a Pomezia, dove un uomo ha perso la vita cadendo dal tetto del capannone. La tragica fatalità ha avuto luogo martedì 8 giugno nella città in provincia di Roma. Roberto Grossi è morto dopo essere scivolato durante un sopralluogo sul tetto. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto far niente per salvargli la vita.

Roberto Grossi si trovava sul tetto quando all’improvviso è scivolato perdendo la vita a causa delle ferite troppo gravi riportate durante la caduta. L’imprenditore era originario di Marino, città sempre in provincia di Roma. Ed era conosciuto per l’impegno in politica e nello sport.

Doveva compiere 49 anni tra pochi giorni. Dopo il nubifragio che ha colpito il Lazio nelle ultime ore, si trovava sul tetto per capire i danni subiti. La superficie su cui camminava, però, non ha retto sotto il suo peso e l’imprenditore ha fatto un volo di diversi metri.

Ad assistere alla scena alcuni testimoni attoniti, che hanno subito chiamato i soccorsi. In azienda sono arrivati gli operatori sanitari del 118, che non hanno potuto far niente per salvare l’uomo. Le ferite riportate durante la caduta sono risultate fatali.

Roberto Grossi era sposato e aveva due figli. Sul luogo sono anche intervenuti i Carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente e capire cosa è successo al povero imprenditore che ha perso la vita nella sua azienda.

Incidente sul lavoro a Pomezia: lutto nella sua città

Il consigliere comunale Stefano Cecchi vuole ricordare l’uomo morto nell’ennesimo incidente sul lavoro, una morte bianca che forse si poteva evitare?

