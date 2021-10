Tragedia nel Reatino, per un incidente sul lavoro a Posta, Comune della provincia di Rieti, nel Lazio. Una donna 38enne è morta investita dal trattore. Alla guida del mezzo agricolo c’era il padre della vittima, che non ha potuto far niente per evitare la figlia. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori: per lei non c’è stato più niente da fare.

La donna di 38 anni è morta mentre lavorava in un campo, nel pomeriggio di domenica 3 ottobre. Siamo nelle campagne del Reatino, dove un’operaia, la cui identità non è stata ancora svelata, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un mezzo agricolo per le balle di fieno.

Secondo le prime ricostruzioni degli agenti, che stanno portando avanti le indagini, forse la donna è stata schiacciata dal mezzo agricolo durante una manovra nel terreno in frazione Figino, a Posta, in provincia di Rieti, nel Lazio, mentre stava facendo una manovra.

Alla guida del mezzo agricolo che ha travolto la donna, secondo quanto riportato dalla stampa locale, c’era il padre della vittima. Probabilmente proprio lui ha chiamato subito il Numero Unico delle Emergenze, il 112.

Prontamente sul posto è arrivata un’ambulanza, ma il personale sanitario intervenuto sul posto del sinistro non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna di 38 anni. L’impatto con il trattore è stato troppo violento e le ferite erano troppo gravi per sopravvivere.

Incidente sul lavoro a Posta, gli agenti indagano

Oltre ai sanitari, sul posto hanno fatto tutti i rilievi del caso i Carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto tutti gli accertamenti del caso e cercato di ricostruire la dinamiche di questa ennesima morte sul posto di lavoro.

Hanno anche ascoltato le testimonianze di chi era presente, compreso chi era alla guida del trattore. Ora la sua posizione è da valutare per capire le responsabilità di ognuno. Forse si è distratto alla guida e non l’ha vista o forse c’è stato un malfunzionamento nel mezzo.

