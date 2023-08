Dramma per una coppia di ragazzi in vacanza, sono rimasti vittima di un incidente in moto: Fanny Marion è morta a 31 anni

Si chiamava Fanny Marion la donna di 31 anni, che nella giornata di lunedì 28 agosto, ha perso la vita in seguito ad un sinistro in moto. Era della Francia, ma era in Italia per una vacanza insieme al suo compagno, volevano girarla in moto.

Sono davvero tante le persone sconvolte ed addolorate per questa perdita. Per la coppia dovevano essere dei giorni all’insegna del relax, che invece si sono trasformati presto in un dramma.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di lunedì 28 agosto. Precisamente sul ponte della Libertà, che si trova nella città di Venezia.

Fanny si era laureata ed era diventata avvocato dal 2018. Viveva nella città di Grenoble ed insieme al compagno, avevano deciso di fare una vacanza particolare. Volevano girare le città più belle d’Italia in moto.

Erano partiti da circa 10 giorni. Quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile. La tappa che i due ragazzi dovevano fare, era proprio quella di Venezia, purtroppo però, non sono mai arrivati a destinazione.

Mentre si trovavano sul ponte, a causa della pioggia e nonostante la bassa velocità in cui procedevano, per una pozzanghera di acqua, il giovane ha perso il controllo del suo veicolo.

Il decesso di Fanny Marion dopo il sinistro

L’acqua e le rotaie del tram, hanno portato il veicolo a due ruote a perdere aderenza sull’asfalto. Alla fine hanno finito la loro corsa, finendo contro il guard rail.

I passanti hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, ma questi ultimi per la ragazza non hanno potuto fare nulla. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso, sul posto. Il compagno invece è stato ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni non risultano essere gravi.

I genitori di Fanny nella giornata di martedì sono arrivati in Italia, per il riconoscimento del corpo ed anche per il rientro in Francia. La scomparsa prematura di questa donna, ha gettato dolore e sconforto nei cuori di chi la conosceva. Infatti sono tanti quelli che la stanno ricordando con un post sui social.