Una buona notizia è quella arrivata in queste ultime ore sull’incidente di martedì 24 ottobre, sulla Bazzanese. Simone il cugino 25enne e figlio di Lara Cattani, risulta essere già fuori pericolo. La cugina Emanuela invece, è ancora in condizioni molto gravi.

Nel frattempo gli agenti della Polizia Locale stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica, anche se agli atti è venuto fuori un video di una telecamera che era montata sul tir.

I fatti sono avvenuti intorno alle 14.30 di martedì 24 ottobre. Precisamente sulla strada che da nuova Bazzanese porta a Zola Predosa, in provincia di Bologna. In macchina c’erano la zia, il figlio e le due nipoti.

Tiziana ed Emanuela Brucato sono due sorelle gemelle, che da Palermo, erano andate in visita a casa degli zii. Dopo la laurea, avevano fatto diversi colloqui di lavoro ed in quella giornata erano dirette in aeroporto, per tornare nella loro abitazione a Palermo.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, Lara Cattani di 51 anni, che era alla guida della Renault Clio avrebbe invaso la corsia opposta. L’uomo alla guida del tir, non è riuscito ad evitare lo scontro.

L’impatto è apparso da subito molto grave. Il primo ad chiedere aiuto è stato proprio Simone, figlio 25enne di Lara. Ha fatto una telefonata al padre e gli ha spiegato la scena straziante che aveva davanti a sé ed anche che era rimasto incastrato nelle lamiere dell’auto.

Incidente sulla Bazzanese, le condizioni dei due ragazzi ricoverati

I medici sono presto intervenuti. Però per la zia Lara Cattani e la nipote 30enne Tiziana Brucato non sono riusciti a fare nulla, se non constatare i loro decessi.

Simone e la cugina Emanuela, sorella gemella di Tiziana, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna. Dalle informazioni rese note in queste ore, il giovane risulta già essere fuori pericolo.

La ragazza invece, è ancora ricoverata nel reparto di terapia intensiva e la sua situazione è ancora disperata. I medici stanno facendo il possibile per cercare di aiutarla. Gli agenti di Polizia ora stanno lavorando per ricostruire la dinamica e far luce su questo grave sinistro.