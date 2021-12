Un gravissimo incidente stradale è avvenuto sulla Feltrina, in provincia di Treviso. Purtroppo le vittime sono due amici, chiamati Adriano Corona di 35 anni e Debora Colle di 29 anni. Per loro, nonostante i tentativi dei sanitari, non c’è stato più nulla da fare.

Due perdite strazianti, che hanno spezzato i cuori di migliaia di persone. In tanti ora stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social, per i due ragazzi volati in cielo troppo presto.

Stando alle informazioni che hanno reso note i media locali, la tragedia si è consumata nella giornata di domenica 12 dicembre. Precisamente tra i comune di Cornuda e Crocetta del Montello, in provincia di Treviso.

I due amici erano a bordo della loro Skoda Octavia. Tuttavia, ad un certo punto, è avvenuto l’impensabile. L’uomo alla guida, per cause ancora da chiarire, ha invaso la corsia opposta.

È proprio in quel momento che si sono scontrati frontalmente con una Nissan Qashqai e l’incidente è stato molto violento. Infatti i due ragazzi sono rimasti incastrati nelle lamiere.

A bordo dell’altra macchina c’erano 3 uomini di origini macedoni ed uno di loro è ricoverato in ospedale in condizioni molto gravi. Gli altri due, invece, non risultano essere pericolo di vita. Però sono ancora sotto osservazione medica.

Incidente sulla Feltrina, la dinamica dell’accaduto

Sul posto oltre l’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine, è stato anche necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Questi ultimi per liberare Adriano e Debora dalle lamiere della loro auto, hanno lavorato a lungo.

Tuttavia, nonostante i tentativi dei medici di salvarli, per loro non c’è stato più nulla da fare. Infatti non hanno potuto far altro che constatare il decesso, proprio sul luogo dove si è consumata la tragedia.

Gli inquirenti al momento sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’unica cosa certa è che è stato proprio Adriano Corona ad invadere la corsia opposta. Ora però bisognerà capire se alla base di questo incidente ci sia una distrazione, un malore o una manovra azzardata.