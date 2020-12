Incidente sulla Tangenziale di Milano, dopo la mamma e la bambina, anche il papà ha perso la vita

Si è aggravato drasticamente il bilancio delle vittime, nell’incidente avvenuto sulla Tangenziale, a Milano. Dopo la mamma e la bambina di 12 anni, anche il papà ha perso la vita. Il suo cuore ha cessato di battere nella mattinata di domenica 6 dicembre, mentre era ricoverato in ospedale.

Un’intera famiglia distrutta, gli unici sopravvissuti sono gli altri due figli della coppia. Entrambi ricoverati in ospedale, in condizioni critiche.

Secondo le informazioni rese note nelle ultime ore, il drammatico impatto è avvenuto nella serata di sabato 5 dicembre. Precisamente sulla Tangenziale Ovest, nei pressi di Rozzano. I veicoli coinvolti sono tre.

La famiglia di origine sudamericana, era a bordo di una Honda Jazz. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, si sono scontrati con un altro veicolo. La mamma di 39 anni, ha perso la vita praticamente sul colpo.

Infatti i sanitari intervenuti, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. La figlia di 12 anni, in un primo momento è stata trasportata all’ospedale San Paolo di Milano. I medici per diverso tempo hanno fatto il possibile per cercare di rianimarla, ma pochi minuti dopo l’arrivo, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. I traumi riportarti per lei sono stati fatali.

Il papà di 41 anni invece, è stato trasportato in condizioni critiche all’Humanitas di Rozzano, ma nella mattinata di domenica 6 dicembre, anche per lui non c’è stato più nulla da fare. I medici dopo ore di agonia, ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso. I due sopravvissuti della famiglia, sono il figlio di 16 anni e la bimba di 10 anni, entrambi ricoverati in ospedale, in condizioni molto gravi.

Incidente sulla Tangenziale di Milano: la dinamica

CREDIT: DRONE SNAP

In base ad una prima ricostruzione degli inquirenti, l’impatto è avvenuto fra tre veicoli. La famiglia a bordo di una Honda Jazz, improvvisamente è andata a scontrarsi con un’altra macchina, a seguito di un tamponamento.

Il terzo veicolo è sopraggiunto in seguito, che è piombato sulle prime due, spingendole a più di 10 metri di distanza. L’automobilista a causa del maltempo non si è affatto reso conto dell’incidente.

Sul posto è stato chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, poiché la famiglia è rimasta incastrata tra le lamiere del loro veicolo. I pompieri per riuscire a liberarli, hanno lavorato per diverse ore.