Incidente Tolentino, coinvolti papà e figlio di 2 anni Tolentino, auto si schianta contro il guardrail, coinvolti papà e figlio di 2 anni.

Un drammatico incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, venerdì sette febbraio, a Tolentino, in provincia di Macerata. Dove le vittime sono un papà di trenta sette anni ed il figlio di soli due anni, che per fortuna non hanno riportato nessun trauma grave, poiché entrambi avevano adoperato le misure di sicurezza adeguate previste dal codice della strada.

Un evento terribile, che poteva trasformarsi in qualcosa di molto più drammatico, ma che per fortuna, nonostante la gravità della situazione, tutti ne sono usciti sani e salvi.

Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il papà ed il piccolo erano in macchina e stavano percorrendo la superstrada.

Vicino allo svincolo per la zona industriale, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, l’uomo ha perso il controllo del veicolo ed è andato a schiantarsi contro il guardrail.

La parte anteriore della sua Fiat 500, si è praticamente aperta in due, ma nonostante la gravità dell’incidente, il papà ed il bimbo non hanno riportato gravi traumi. Altre persone che sono passate in quel punto, poco dopo, hanno subito allertato le forze dell’ordine ed i soccorritori del centodiciotto.

Sul posto è arrivata anche un’auto dei vigili del fuoco, che ha messo subito in sicurezza il veicolo. Le due vittime, sono state portate subito in ospedale, ma per fortuna il bimbo era correttamente legato al suo seggiolino ed infatti non ha riportato gravi ferite.

Le forze dell’ordine, ora stanno lavorando e stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto in questa vicenda.

Per fortuna il bimbo era correttamente al suo posto ed infatti, ora sta bene ed è in ottima salute. L’evento si sarebbe potuto trasformare in tragedia, vista la gravità dell’accaduto e come si sono svolti i fatti.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

