Il bambino è ricoverato in ospedale

Terribile schianto in Campania: a causa di un incidente tra due auto e un furgone ad Avellino, sei persone sono rimaste ferite. Tra queste c’è anche un bambino piccolo, che si trova oggi ricoverato in ospedale per i traumi riportati. Quali sono le condizioni di salute delle persone rimaste coinvolte nello schianto?

L’incidente ha avuto luogo a Frigento, in provincia di Avellino in Campania, in località Pila ai Piani. Nello schianto sono rimaste coinvolte due auto e un furgone, un veicolo commerciale che si è schiantato contro un palo della luce buttandolo completamente giù.

Sul luogo i soccorritori hanno prestato i primi soccorsi alle sei persone rimaste coinvolge nell’incidente, tra le quali anche un bambino. Tutti i feriti sono stati trasportati dalle ambulanze presenti sul posto presso l’ospedale di Ariano Irpino, per ricevere le cure necessarie.

Anche una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, sempre in provincia di Avellino, ha raggiunto il luogo del sinistro, per poter aiutare nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del tratto stradale coinvolto nell’incidente.

Ancora non si conoscono le dinamiche esatte dell’incidente. Quello che si sa al momento è che i mezzi coinvolti sono tre, due autovetture private e un furgone commerciale. E che le persone coinvolte che hanno avuto bisogno di cure sono in tutto sei. Si sa anche che il furgone ha terminato la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione, buttandolo completamente giù.

Sul posto, oltre alle ambulanze e ai vigili del fuoco che hanno soccorso i feriti, anche le forze dell’ordine, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Speriamo che tutti i feriti possano presto riprendersi.