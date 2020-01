Incidente Urbania, Alessio Ronconi ha perso la vita Incidente, arriva la pattuglia di polizia ed agente scopre che il ragazzo alla guida era suo figlio. Per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Nel pomeriggio di giovedì nove gennaio, è accaduta una tragedia terribile a Urbania, in provincia di Pesaro ed Urbino. Alessio Ronconi, un ragazzo di soli trenta anni, ha perso la vita mentre stava tornando a casa dopo il lavoro. Il padre poliziotto, è andato sul luogo ed è così che ha scoperto cosa era accaduto al suo amato figlio.

L’impatto è stato frontale ed infatti, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere sul colpo ed i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

In base alle informazioni che sono state rese note, erano circa le diciassette di giovedì, quando Alessio Ronconi, dopo esser uscito da Imab Group di Fermignano, l’azienda dove lavorava, stava tornando a casa.

Mentre stava percorrendo la strada 745 Metaurense, il giovane ha provato a fare un sorpasso, ma proprio mentre stava percorrendo l’altra corsia, ha notato un furgone provenire dal senso opposto.

Alessio non è riuscito a evitarlo ed alla fine, l’impatto è stato frontale e violento. Ha perso la vita sul colpo, mentre l’uomo alla guida dell’altro mezzo è stato trasportato in ospedale con un trauma cranico. Anche un’altra auto ha tamponato i veicoli incidente, ma il conducente non ha riportato traumi gravi.

Sul posto è stato subito chiesto l’intervento della polizia, ma quando la volante è arrivata a bordo c’era il papà Gabriele Ronconi, che è così che ha scoperto ciò che era accaduto al suo amato figlio.

Proprio per questo, sul luogo è stato chiesto l’intervento dei carabinieri, dei vigili del fuoco e dei medici del cento diciotto. Tutti insieme hanno lavorato per far ripartire il traffico e per tirare fuori dal veicolo Alessio Ronconi.

Il giovane era molto conosciuto e tutti infatti ora sono distrutti per questa grande perdita. Questa vicenda infatti, ha spezzato i cuori di tutti, soprattutto, del papà Gabriele, del mamma Luigina, del fratello minore Alessandro e della sua fidanzata.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Potete leggere anche: E’ cresciuto con la convinzione che sua madre fosse morta ma poi scopre che è stata tutta una bugia