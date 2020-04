Indennità 600 euro Covid-19: l’Inps al lavoro anche a Pasqua per garantire gli accrediti. Indennità 600 euro Covid-19: ecco quando si darà il via agli accrediti

Per l’indennità di 600 euro, prevista dal Decreto Cura Italia, per l’emergenza sanitaria Covid-19, sono state effettuate quasi 4 milioni di domande e gli uffici dell’Inps hanno lavorato in modo instancabile, anche nel weekend festivo, per garantire la risposta a tutti gli italiani che hanno fatto domanda e per velocizzare i tempi di accredito.

E’ stato infatti comunicato che i 600 euro verranno erogati sui conti correnti di un milione di persone, dal 15 al 17 aprile.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, sul proprio profilo Facebook, ha scritto:

“Avevamo preso un impegno con i lavoratori dei settori più colpiti dall’emergenza coronavirus: quello di pagare loro gli indennizzi previsti dal decreto Cura Italia entro la metà di aprile. Ebbene, grazie al lavoro che anche nel weekend appena trascorso ha portato avanti senza sosta, l’INPS ha disposto per oltre un milione di partite Iva, lavoratori autonomi, stagionali il pagamento del bonus 600 euro con valuta dal 15 al 17 aprile. Per tutti gli altri, i sussidi arriveranno comunque prima della fine della settimana”.



“Stiamo lavorando al prossimo decreto che in termini di risorse sarà più consistente rispetto a quello di marzo, in modo tale da poter aumentare l’importo dell’indennità per autonomi e professionisti fino a 800 euro e introdurre un Reddito di emergenza per le fasce più deboli della popolazione. Obiettivi che porteremo a termine perché in questa crisi, l’ho detto e lo ribadisco, nessun lavoratore e nessun cittadino deve rimanere indietro”.

Per chi non ho ancora effettuato la domanda per l’indennità, può farlo sul sito dell’Inps, direttamente on-line, grazie al PIN personale. Il cittadino avrà accesso al servizio soltanto dalle 16:00 alle 08:00.

Cliccando su questo link, si potrà accedere ad una guida, passo dopo passo, per effettuare la domanda. In seguito, si riceverà una mail di conferma, dall’INPS:

“Gentile utente, la sua domanda di indennità covid-19 è stata ricevuta dall’INPS, con identificativo numero…

Conservi questa mail, valida anche come ricevuta dell’avvenuta presentazione della domanda di indennità…”