La piccola Indi Gregory è morta. Si è spenta all’1:45, dopo che i medici britannici hanno staccato i macchinari. Aveva superato una crisi respiratoria, ma forse la stessa bambina ha capito che questo mondo, così crudele, non faceva per lei. È stato il suo papà, devastato dal dolore, a dare il triste annuncio al mondo. L’Italia aveva provato ad accoglierla, ad aiutare i suoi genitori a salvarla, a tenerla in vita. Ma il giudice dell’Alta Corte di Londra non ha accettato il trasferimento “nel miglior interesse della bambina”.

Io e mia moglie Clare siamo arrabbiati, affranti e pieni di vergogna. Il servizio sanitario nazionale e i tribunali non solo le hanno tolto la possibilità di vivere, ma le hanno tolto anche la dignità di morire nella sua casa. Sono riusciti a prendere il corpo e la dignità di Indi, ma non potranno mai prendere la sua anima. Sapevo che era speciale, dal giorno in cui è nata. Hanno cercato di sbarazzarsi di lei senza che nessuno lo sapesse, ma io e Clare ci siamo assicurati che sarebbe stata ricordata per sempre.

I suoi genitori hanno lottato fino alla fine, purtroppo uscendo sconfitti da ogni ricorso legale. L’ospedale Bambino Gesù di Roma si era offerto di farsi carico della piccola Indi Gregory, Giorgia Meloni pochi giorni fa le ha concesso la cittadinanza italiana urgente. Tuttavia, il Tribunale di Londra non ha concesso alla sua mamma e al suo papà di portarla in Italia, di provare a salvarla con le cure sperimentali. E non ha concesso loro nemmeno il fine vita a casa. Il giudice ha dato l’ok per staccare le spine e hanno potuto solo vederla mentre si spegneva lentamente, mentre la sua vita veniva presa e strappata da quei medici in camice bianco.

La bambina di 8 mesi era affetta da una malattia rara. Le hanno staccato le spine nel suo “miglior interesse”. Ora il suo papà continua a gridare, perché la perdita della sua bambina non sia vana. Prova vergogna per l’umanità, è arrabbiato e addolorato. La vita di questi due genitori è finita insieme a quella della loro piccola Indi.