La mamma 17enne del neonato gettato dalla finestra di un palazzo di Trapani, ha raccontato davanti al giudice, il momento del parto e ciò che l’ha spinta a compiere quel disperato gesto. Marta, questo il nome della giovane madre, ha dato alla luce il suo bambino nel bagno. Per tutti i 9 mesi di gestazione, ha tenuto la gravidanza nascosta alla sua famiglia.

È nato dentro al water, ha battuto la testa lì. Ho anche provato ad attaccarlo al seno, ma non rispondeva. L’ho poggiato sul tappeto del bagno per circa dieci o quindici minuti, avvolto in alcuni asciugamani per tenerlo al caldo, lasciandogli la testa scoperta per farlo respirare.

Credit: pixabay.com

Con le lacrime agli occhi, la 17enne ha continuato a raccontare che subito dopo il parto, ha preso in braccio il suo bambino. Dopo aver sentito un suo respiro, ha aspettato che iniziasse a piangere, ma il piccolo non rispondeva a nessuno stimolo. Invece di chiedere aiuto, Marta ha preso una decisione che probabilmente pagherà per il resto della sua vita. Lo ha gettato dalla finestra:

Credit: pixabay.com

Sono uscita dal bagno col bambino in braccio. L’unica cosa che mi è venuta da fare, è stato di buttarlo giù dalla finestra, anche se non volevo. Ho fatto questo perché ero in preda al panico. Non l’ho fatto con la volontà di farlo.

La decisione del giudice nei confronti della mamma del neonato gettato

Credit video: regia vrsicilia – YouTube

Davanti alle sue dichiarazioni, alla sua età e al fatto che la ragazza sia incensurata, il giudice ha deciso di non accettare la richiesta della Procura. La 17enne non rimarrà in carcere, ma sarà trasferita in una comunità di recupero.

La famiglia ha raccontato di non essere mai stata a conoscenza della gravidanza di Marta. La giovane aveva raccontato ai suoi genitori di avere problemi alimentari. Questo il motivo dietro al cambiamento del suo corpo.

Credit: pixabay.com

Al momento della tragedia, la mamma stava ancora dormendo, mentre suo padre era uscito per portare l’altra figlia a scuola.

Al rientro a casa, l’uomo ha visto una folla intorno a quel neonato senza vita ed ha scoperto quello che era accaduto.