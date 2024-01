Infarto durante il cenone di Capodanno, Andrea Locatelli muore davanti agli occhi degli amici: lascia due figlie

Ancora un’altra straziante vicenda accaduta la notte di Capodanno a Callibago, Santa Giustina. Andrea Locatelli ha perso la vita, all’improvviso, a soli 51 anni, mentre stava festeggiando l’ultimo dell’anno insieme ai suoi amici.

Andrea Locatelli stava trascorrendo una bella serata, in attesa del nuovo anno. La cena e il brindisi a mezzanotte, per salutare il 2023 e accogliere il 2024. Poi la tragedia… intorno all’una e mezza il 51enne ha accusato un forte dolore al petto davanti agli occhi di tutti i suoi amici. Proprio quest’ultimi hanno lanciato tempestivamente l’allarme al 118.

Gli operatori sanitari si sono precipitati sul posto e hanno trasportato con urgenza l’uomo all’ospedale di Belluno. Raggiunta la struttura sanitaria, i medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita, purtroppo senza successo. Intorno alle 2:00 del 1 gennaio, il cuore di Andrea si è fermato per sempre.

L’uomo viveva a Mel Di Borgo Valbelluna ed era padre di due ragazze di 20 e 23 anni. Era divorziato e aveva una nuova compagna, ma per il bene delle sue figlie aveva mantenuto un buon rapporto con la sua ex. Proprio lei, ha confermato la straziante notizia sui social: “Sorprendi sempre… ciao Andrea”.

Locatelli era molto conosciuto nella zona, aveva lavorato dietro al bancone dei pub più frequentati. Seguiva il calcio, un passione che aveva ereditato dal suo papà, legato alla squadra zumellese e la musica, in particolare il pianoforte, che amava suonare ed ascoltare.

La notizia ha sconvolto tutti, numerosi i post di addio che in queste ore sono stati pubblicati sui social da coloro che lo conoscevano e che hanno scelto di salutarlo per l’ultima volta con bellissime parole. Anche il Primo Cittadino di Borgo Valbelluna, appresa la notizia, ha voluto stringersi all’immenso dolore della famiglia:

Andrea è una figura molto conosciuta nel centro di Mel, così come lo è stata la sua famiglia e il padre Sergio, mancato molti anni fa. Andrea era una persona che amava stare in compagnia e quando poteva frequentava il centro di Mel e le sue manifestazioni. Era conosciuto da tutti per la sua allegria, simpatia, la sua capacità di fare amicizia, per il suo essere persona sempre positiva. Esprimiamo la nostra vicinanza a tutta la famiglia.

Sulla vicenda sono intervenute anche le forze dell’ordine, i medici non hanno riscontrato nessuna anomalia. È stato purtroppo un decesso per cause naturali. Un infarto che ha colpito Andrea a soli 51 anni.