La sfida si conclude in una tragedia: Natalie Buss è morta a 37 anni cercando di infilare in bocca quanti più marshmallow possibili

Una serata di beneficienza si è trasformata presto in un dramma. Questo perché una donna chiamata Natalie Buss è deceduta a 37 anni, davanti agli occhi di decine di persone, per cercare di vincere una sfida, infilandosi più marshmallow possibili in bocca.

Gli inquirenti visto come si sono svolti i fatti ed i racconti di alcuni presenti, hanno deciso di avviare un’indagine, anche perché la giovane ha lasciato due bambini molto piccoli.

I fatti sono avvenuti lo scorso sabato 1 ottobre. Precisamente in un locale che si trova presso il Beddau Rugby Football Club, a Pontypridd, città che si trova in Galles.

Natalie aveva preso parte a quella serata. Aveva appena visto una partita di bingo e poco dopo l’avevano fatta salire sul palco per una nuova sfida. Doveva infilare in bocca quanti più marshmallow possibili.

Lei ci ha provato, ma in pochi secondi la situazione si è aggravata drasticamente. Amici ed altri partecipanti hanno cercato di incitarla a vincere. Lei sorrideva, ma in pochi istanti è crollata a terra non riuscendo più a respirare.

Medici ed infermieri che erano sul posto sono presto intervenuti. Altre persone invece, sono andate nella scuola per prendere un defibrillatore. Tuttavia, quando i sanitari sono arrivati sul posto, per la giovane mamma non c’era ormai più nulla da fare. Hanno constato solo il suo decesso.

I racconti dopo il decesso di Natalie Buss

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia, che hanno avviato da subito un’indagine. Uno dei partecipanti a quella cena, al quotidiano locale il The Mirror, ha raccontato:

C’era il Dj ed il pubblico che contavano mentre ogni marshmallow le finiva in bocca. Lei stava ridendo. Tutti si stavano divertendo ed urlavano, il minuto dopo lei era sul pavimento.