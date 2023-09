Un dramma devastante è quello che si è ritrovato a vivere Josh Vickers, il portiere della squadra inglese del Derby County. A soli tre mesi dal matrimonio, sua moglie Laura si è spenta per sempre. La giovane donna si è dovuta arrendere al cancro con il quale stava lottando da qualche tempo. Il calcio britannico si stringe attorno al campione.

Solo tre mesi fa Josh e Laura avevano vissuto la gioia più grande della loro vita. Avevano pronunciato il fatidico ‘Si’ e si erano legati in matrimonio.

Il sogno di vivere una vita intera insieme, nel nome dell’amore che li ha legati sempre, si è però purtroppo interrotto nel più brusco e tragico dei modi.

Laura, giovane moglie di Josh Vickers, si è spenta per sempre lo scorso martedì. Ad annunciarlo, con uno struggente post sui social, è stato lo stesso portiere del Derby County.

Lo strazio di Josh Vickers

il campione della squadra inglese ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae insieme alla adorata Laura, scattata proprio nel giorno del matrimonio.

A corredo ha poi scritto una commovente didascalia, spiegando all’inizio quanto sia stato difficile trovare le parole giuste, anche se parole giuste, in un caso come questo, non esistono mai.

Martedì sera mia moglie ha perso la sua lunga battaglia contro il cancro… Laura è la persona più forte, coraggiosa e amorevole che abbia mai incontrato. Nonostante quello che stava passando, continuava a sorridere, senza mai lasciare che nulla ostacolasse il divertimento e il crearsi una vita di ricordi. Abbiamo pianto, riso e ballato anche nei momenti difficili.

Avrò cura di ogni momento trascorso insieme dal primo incontro al momento in cui te ne sei andata serenamente. So che mi guarderai da lassù e continuerai ad ispirarmi ogni giorno. Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto me stesso ed entrambe le famiglie in questo momento incredibilmente difficile. Mi sento veramente fortunato ad avere la famiglia e gli amici più fantastici! Ti amo sempre e per sempre 🤍

Innumerevoli i messaggi di cordoglio e vicinanza ricevuti dal calciatore in questi giorni.

Commovente, in particolare, il gesto che hanno dedicato a Josh i suoi compagni di squadra, che nel riscaldamento dell’ultima gara, sono scesi in campo con una maglia che riportava sul retro la scritta “Josh 31”.