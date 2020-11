Il bimbo in pigiama che cammina da solo di notte in strada

Bimbo in pigiama che cammina da solo di notte in strada. Senza nessuno accanto a lui. Nelle immagini di videosorveglianza sembra quasi un fantasma che si aggira nel buio più scuro. In Inghilterra è mistero sull’identità di questo piccolo avvistato da solo.

L’avvistamento risale allo scorso 12 novembre, quando un passante ha allertato le forze dell’ordine perché a mezzanotte ha visto un bambino tutto solo in strada.

Siamo nella città di Brimsby, in Inghilterra. Intorno alla mezzanotte del 12 novembre, un uomo ha visto un bambino di circa 8 anni aggirarsi da solo per strada.

Subito il passante, allarmato per la presenza del piccolo, in pigiama e pantofole, ha chiamato la polizia. Tramite una telecamera di videosorveglianza gli agenti hanno estrapolato un fotogramma in cui si vede effettivamente un minore per strada.

Da allora gli agenti sono sulle tracce di questo bambino di cui non si sa nulla. Hanno anche condiviso i fotogrammi, nella speranza che qualcuno possa riconoscerlo e possa far luce sull’accaduto.

Fonte Pixabay

Il fotogramma non mostra purtroppo in modo nitido l’aspetto del bimbo e non si riesce a capire bene se saranno utili per poter individuare la famiglia del bambino.

L’uomo che ha visto il ragazzino non ha potuto fornire molte informazioni, perché la strada era buia.

Cosa sappiamo del bimbo in pigiama a Brimsby

Indossava un pigiama e delle pantofole di colore scuro. Dall’altezza ho potuto dedurre che si trattava di un bambino di non più di otto anni. Non l’ho visto bene in viso perché stavo passando in auto. Quando mi sono reso conto dell’accaduto e ho fatto retromarcia per capire cosa stesse succedendo era già sparito.

Queste le parole dell’uomo.

Fonte YouTube WKRG

Mentre l’ispettore Tom Kelly tranquillizza i cittadini perché molte squadre sono sul campo e le indagini sono in corso. Sperando di poter finalmente venire a capo del mistero.