Avete mai notato la presenza di una tacca sul fondo delle tazze? Di sicuro qualcuno si sarà domandato se c’è un motivo ben preciso o se è soltanto un caso che la maggior parte delle tazze abbia questa tacca. Oggi vi sveliamo che è esattamente così. La tacca ha una funzione e uno scopo ben preciso. Scopriamo insieme qual è…

La maggior parte delle persone si era convinta che si trattasse di un difetto di fabbrica o che servisse a non far muovere e scivolare la tazza dalle superfici. Altri hanno pensato che il suo ruolo fosse quello di non far disperdere il calore dei liquidi o quello di permettere alle tazze di incastrarsi tra loro. Idee sensate, ma scorrette!

Il “solco” è presente nella maggior parte delle tazze, ma soprattutto in quelle prodotte da Ikea. Infatti, è stata proprio una dipendente della nota catena svedese a spiegare la sua funzione.

Lo scopo della tacca delle tazze svelato da una dipendente Ikea

La donna ha svelato al mondo che la scanalatura è stata pensata per facilitare il lavaggio in lavastoviglie e la successiva asciugatura dell’utensile. Grazie alla presenza di questa tacca, non si rischia che durante e dopo il lavaggio, l’acqua ristagni nel fondo della tazza, mentre si trova in posizione capovolta.

Credit: JupiterOriny1 – YouTube

Cosa accade quindi? La scanalatura permetta all’acqua di colare e alla stessa tazza, di asciugarsi perfettamente e in tempi più rapidi.

Svelato finalmente il motivo della tacca sul fondo delle tazze! Ed è risultata una pensata davvero geniale. Quante volte vi è capitato di prendere un recipiente asciutto, dopo averlo lavato e di non notare l’acqua raccolta nel fondo?

Il designer delle tazze Ikea ha disegnato la scanalatura in tutte le tazze della nota catena svedese, per rendere i prodotti più efficienti, pratici e per dimostrare l’importanza di ogni dettaglio volto a soddisfare anche la più piccola esigenza del cliente.