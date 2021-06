Harper-Lee Farnthorpe è morta dopo giorni di agonia in ospedale: troppo gravi le lesioni causate dall'acido della batteria

La tragica vicenda è accaduta nello Staffordshire, in Gran Bretagna, ma ha in poco tempo colpito il cuore delle persone di ogni parte del mondo. La piccola Harper-Lee Farnthorpe, di soli 2 anni, è morta dopo aver ingerito una pila a bottone di un telecomando. Dopo giorni di agonia in ospedale, la bimba si è spenta a causa delle gravi ferite interne provocate dall’acido della batteria.

La tranquilla contea dello Staffordshire, nella regione delle Midlands Occidentali, in Inghilterra, qualche mese fa è stata scossa dalla tragica notizia della morte di una bambina di soli 2 anni.

I fatti, per l’esattezza, risalgono allo scorso marzo. Stacey Niklin, madre della bambina di due anni, si trovava a lavoro quando ha ricevuto l’allarmante telefonata della sua figlia maggiore. La ragazza la avvisava, in lacrime, che la sua sorellina non stava bene e che vomitava sangue.

Folle e disperata la corsa al Royal Stoke University Hospital di Stoke-on-Trent, dove un’equipe di medici ha preso in carica la bambina e ha cercato in tutti i modi di salvarle la vita.

La prima a visitare e capire cosa fosse successo, è stata la pediatra Anna Piggot. Harper-Lee Farnthorpe aveva erroneamente ingoiato una pila a bottone della grandezza di una moneta da 5 centesimi. La stessa bimba aveva poi espulso la batteria, ma l’acido rilasciato dalla stessa aveva provocato gravissime lesioni all’esofago e agli organi interni. Ferite che sono poi peggiorate e risultate fatali dopo qualche giorno di agonia.

Aperta un’indagine sulla morte di Harper-Lee Farnthorpe

Gli inquirenti britannici hanno aperto un’indagine sulla morte della piccola Harper-Lee Farnthorpe. Dopo i dovuti rilievi e le dichiarazioni anche della stessa mamma della bimba, si è arrivati alla conclusione che è stato un incidente.

Qualche giorno dopo la morte della piccola, la madre ha rinvenuto il telecomando in casa e si è accorta che una delle pile mancava dal suo slot. Prontamente ha contattato gli investigatori che hanno notificato il tutto.

Lo Staffordshire Safeguarding Children Board, dopo la tragedia, ha voluto lanciare un appello a tutti i genitori di bambini piccoli. Li ha invitati a prestare molta attenzione a tutti gli apparecchi alimentati a batterie a bottone.